Sanità: al congresso di cardiochirurgia di Lisbona studio italiano su stenosi valvolare aortica

- Uno studio italiano, che ha analizzato i dati di più di seimila pazienti, è stato presentato oggi al 33° Congresso annuale della società europea di cardiochirurgia in corso a Lisbona con la presenza di cardiochirurghi provenienti da tutto il mondo. La ricerca ha riletto criticamente i risultati ottimistici di recenti studi che confrontavano i risultati di due diversi trattamenti nella cura della stenosi valvolare aortica, la patologia degenerativa più frequente. È stato possibile evidenziare come la nuova tecnica detta trans-catetere (Tavi), rispetto all’impianto di una valvola con intervento cardiochirurgico tradizionale (Sarv), è associata a un maggior rischio di mortalità a distanza, che risulta particolarmente evidente dopo i tre anni, 40 mesi per la precisione. Rischio che, nel caso di pazienti tra i 60 e i 75 anni di età (quindi con una lunga aspettativa di vita), potrebbe fare davvero la differenza. In negativo. (segue) (Com)