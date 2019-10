Sanità: al congresso di cardiochirurgia di Lisbona studio italiano su stenosi valvolare aortica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studi finora compiuti hanno mostrato, nel breve termine, buoni risultati. Inizialmente nei pazienti ad alto rischio, e successivamente anche in quelli a rischio minore. Poco o nulla in realtà si sapeva in merito ai risultati a lungo termine. Questo ha comportato una costante espansione di tale tecnica ai casi con pazienti sempre più giovani e dal minore rischio di coesistenza di patologie diverse nello stesso individuo. "La diffusione sperimentata negli ultimi anni non è supportata da evidenze scientifiche incontrovertibili, che dimostrino risultati a lungo termine paragonabili a quelli già dimostrati per la procedura classica chirurgica", ha detto Fabio Barili, componente della Fondazione "Cuore Domani", onlus della Società italiana di chirurgia cardiaca (Sicch), primo autore della ricerca presentata oggi nella capitale portoghese. “Il nostro studio dimostra che, se è vero che l’essere sottoposti al nuovo approccio meno invasivo rappresenta nei primi mesi un fattore protettivo, i risultati a lungo termine - già dopo poco più di tre anni - sono nettamente in favore dell’intervento chirurgico classico, che garantisce una maggiore sopravvivenza", ha spiegato Barili. (segue) (Com)