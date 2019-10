Trieste: Casellati dedica a memoria agenti uccisi concerto di Bocelli al Senato

- "Voglio dedicare questo evento alla memoria dei due giovani agenti di polizia uccisi barbaramente ieri a Trieste per testimoniare la vicinanza del Senato, delle istituzioni e mia personale, alle loro famiglie". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aprendo stamattina l'ottavo appuntamento di "Senato&Cultura", un concerto con finalità benefiche che ha come protagonista d’eccezione Andrea Bocelli. "Senato&Cultura - ha aggiunto Casellati - è un progetto nato per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, e metterlo a disposizione dei cittadini grazie a proposte artistiche che coinvolgono le eccellenze italiane e, come in questo caso, per offrire un segnale concreto laddove ce n'è bisogno. Questo ottavo appuntamento è un evento davvero speciale. Alla consueta collaborazione tra il Senato e la Rai, per la giornata di oggi si unisce una bellissima collaborazione con la Fondazione Andrea Bocelli". Il concerto di oggi era già un momento concreto di solidarietà che il presidente Elisabetta Casellati ha ricordato con queste parole: "Lo spettacolo di oggi lo abbiamo voluto intitolare: 'La Voce del cuore - Musica per Camerino', uno dei Comuni più danneggiati dal terremoto che nel 2016 colpì il centro Italia. Con il ricavato di questo concerto contribuiremo - contribuirete - alla ricostruzione dell'Accademia musicale di Camerino. Una iniziativa che fa seguito alla realizzazione - già ultimata - di due scuole, sempre nella provincia di Macerata, che sempre la Fondazione Bocelli ha ideato e seguito fino alla consegna alle autorità locali", ha detto Casellati. "Bene comune, fratellanza, solidarietà e partecipazione viaggeranno dunque attraverso la voce inimitabile del Maestro Andrea Bocelli e le note magiche del direttore e pianista Carlo Bernini, del violino della straordinaria Anastasiya Petryshak, della giovane ma già affermata a livello internazionale voce di Matteo Bocelli e della bravura dell'Orchestra dei Fiati 'Città di Camerino'". (Rin)