Romania-Vietnam: a Bucarest prima ministeriale della commissione congiunta su cooperazione economica

- Si è svolta a Bucarest la 16ma sessione di lavori della commissione congiunta Romania-Vietnam sulla cooperazione economica. A presiedere la riunione il ministro dell'Ambiente imprenditoriale romeno Radu Oprea e il ministro dell'Industria e del Commercio vietnamita Nguyen Tuan Anh. Quello svoltosi ieri è stato il primo incontro della commissione a livello ministeriale. La sessione di lavori sulla cooperazione economica segue la visita del premier vietnamita in Romania, nell'aprile 2019, a testimonianza della volontà di entrambi i paesi di rafforzare i rapporti nel campo dell'economia. Il valore dell'interscambio commerciale tra Vietnam e Romania ha raggiunto nel 2018 i 218,3 milioni di dollari, in aumento del 6 per cento rispetto all'anno precedente. (Rob)