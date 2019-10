Roma: Mammì, con "Mappa dei progetti" dotiamo scuole di strumenti efficaci per formare giovani cittadini

- "Si è svolto ieri presso la Casa della Città l’Open Day di promozione della ‘Mappa dei progetti per le scuole’ per l’anno scolastico appena avviato. Un ricco ventaglio di proposte didattico-formative pensate da enti e associazioni e raccolte dall’Amministrazione, per integrare l’attività didattica delle scuole del territorio cittadino". Lo scrive, su Facebook, l'assessore di Roma Capitale alle Politiche sociali, Veronica Mammì. "I temi spaziano tra ‘Ambiente e Scienza’, ‘Arte e Cultura’, ‘Diritti’, ‘Intercultura e Pace’, ‘Stili di vita’, ‘Storia e Memoria’ e ‘Roma la mia città’ - aggiunge - con attività tese a sviluppare la partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla comunità. I progetti proposti possono avere un ruolo strategico nella formazione dei giovani e dei bambini, offrendo nuovi stimoli e l’opportunità di sperimentarsi anche attraverso percorsi complementari. Facciamo tesoro di un’iniziativa ben avviata dall’Amministrazione, che ha dimostrato sempre più successo nelle scuole del territorio, coinvolgendo l’anno scorso oltre 61 mila studentesse e studenti, e deve continuare ad essere valorizzata. Vogliamo dotare la scuola di strumenti sempre più efficaci per la formazione dei giovani cittadini". (Rer)