India: arrestati 40 manifestanti, in piazza contro l'abbattimento di alberi per la nuova metropolitana

- La polizia indiana ha arrestato 40 manifestanti che protestavano contro la decisione della Mumbai Metro Rail Corp di tagliare circa 2.700 alberi per predisporre un parcheggio nel sobborgo di Aarey Colony, in vista dell'apertura di una stazione della metropolitana: lo ha reso noto Pranaya Ashok, portavoce della polizia di Mumbai, secondo cui oltre 400 persone si sono radunate ieri sera e hanno cercato di abbracciare gli alberi, nel tentativo di impedire ai funzionari di tagliarli. "Sono stati accusati di aver impedito a un funzionario governativo di svolgere il proprio dovere e manifestazione non autorizzata. Circa 200 poliziotti sono stati dispiegati sul posto", ha aggiunto il portavoce. L'Alta Corte di Bombay ha respinto tutte le petizioni contro il taglio degli alberi, spianando la strada alle autorità di costruire un parcheggio per la Linea 3 di una rete ferroviaria più ampia che mira a ridurre la congestione del traffico in una delle città più densamente popolate del mondo. (Inn)