Trieste: senatori M5s, incardinare subito disegno di legge Corbetta per vittime del dovere

- "I due poliziotti uccisi a Trieste meritano giustizia. Esprimiamo vicinanza alle famiglie e rinnoviamo il nostro grazie a tutti gli agenti che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini anche rischiando la propria vita", affermano in una nota, i componenti del Movimento 5 stelle in commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. "Proprio per loro, in commissione al Senato, è stato presentato dal Movimento il ddl Corbetta che equipara le vittime del dovere a quelle del terrorismo. Si prevedono misure di sostegno come quella di assegnare più fondi in casi come questo: quando servitori dello Stato perdono la vita durante l’esercizio del proprio dovere. Ci auguriamo che il testo venga incardinato presto e che diventi legge per garantire un ulteriore aiuto ai familiari di chi muore difendendo tutti noi", concludono i senatori M5s in commissione Affari Costituzionali. (Rin)