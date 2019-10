Iraq: aggiornato a 93 morti il bilancio delle proteste antigovernative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito oggi a 93 morti e 3.978 il bilancio delle vittime dopo cinque giorni consecutivi di proteste a Baghdad e nelle città del sud dell'Iraq. Lo afferma l’Osservatorio irachene per i diritti umani, organizzazione non governativa citata dal sito web dell’emittente radiotelevisiva curdo-irachena “Rudaw”. Quasi 4.000 persone sono state ferite nelle proteste contro la disoccupazione, la mancanza di servizi pubblici e la corruzione scoppiate nella capitale a inizio settimana. Secondo l’emittente "Al Arabiya", la polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti scesi in piazza mentre il coprifuoco è stato rimosso. Le forze di sicurezza irachene, da parte loro, hanno accusato "cecchini non identificati" di aver ucciso almeno quattro persone - tra cui due agenti - nei disordini scoppiati ieri nella capitale. Nei giorni scorsi per fermare la protesta, le forze di sicurezza hanno usato prima le pallottole di gomma e poi quelle vere, oltre ai gas lacrimogeni. I servizi internet sono stati sospesi in molte zone del paese. (segue) (Irb)