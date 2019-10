Usa: disoccupazione al 3,5 per cento, 136mila nuovi posti di lavoro a settembre

- L'economia degli Stati Uniti ha registrato nel mese di settembre un aumento dei posti di lavoro pari a 136.000 unità, mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,7 per cento al 3,5 per cento, il dato più basso dal dicembre 1969. Lo riferisce oggi il dipartimento del Lavoro. I numeri confermano che l'economia statunitense sta resistendo nonostante un rallentamento globale più ampio, anche se gli analisti attendevano 145mila nuovi posti di lavoro. Le nuove cifre placano i timori di recessione dopo una settimana che ha visto il deterioramento dei dati della produzione manifatturiera e un rallentamento sul lato dei servizi più importanti dell'economia Usa. Il rialzo di settembre segna un nuovo record: da 108 mesi consecutivi i datori di lavoro statunitensi hanno reclutato personale. (Was)