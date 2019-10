M5s: Di Maio, auguro a Movimento di crescere in altre nazioni e di aggiungere stelle in più

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, nel giorno del 10mo anniversario dalla nascita dei Cinque stelle, ha affermato in un video su Facebook che augura al Movimento "di poter crescere in altre nazioni. Questo progetto post ideologico - ha spiegato - non esiste in altre parti del mondo, non è un progetto superiore - ha aggiunto -, ma diverso. Mi confronto con altri ministri degli Esteri e nessuno riesce a capire cosa è il Movimento e questa è la nostra vittoria, fa in modo che il Movimento non sia collocabile in schemi classici". E ancora, Di Maio tra dieci anni vede la sua forza politica "con qualche stelle in più" perché "tanti altri obiettivi" sono "da raggiungere". (Rin)