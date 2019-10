Kosovo: elezioni anticipate, Pdk punta su rilancio partnership con gli Usa e lotta alla corruzione

- Rilancio delle partnership internazionali del Kosovo, in particolare di quella “privilegiata” con gli Stati Uniti, e lotta alla corruzione. Questi i due punti attorno a cui ruota la strategia elettorale del Partito democratico del Kosovo (Pdk), schieramento politico creato dal presidente Hashim Thaci e guidato da Kadri Veseli, candidato primo ministro. Gli ultimi sondaggi danno il Pdk al terzo posto in vista delle elezioni parlamentari anticipate di domenica, dopo la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e il Movimento Vetevendosje vicini al 25 per cento dei consensi. Il partito guidato da Veseli sconta in qualche modo il fatto di essere stato parte dell’eterogenea coalizione di governo uscente, insieme all’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) del premier dimissionario Ramush Haradinaj, all’Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e all’Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr). Il Pdk potrebbe soffrire più di tutti a livello elettorale il “congelamento” del dialogo tra Kosovo e Serbia, bloccato da quasi un anno dopo la decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull’importazione di prodotti serbi. Il premier dimissionario e leader dell’Aak Haradinaj ha infatti rivolto la sua mossa proprio a danno del Pdk, “vendendola” all'elettorato come una decisione necessaria grazie alla quale sarebbe stato bloccato il "pericoloso" piano del capo dello Stato Thaci di arrivare ad un accordo con la Serbia sulla base della modifica dei confini serbo-kosovari. (segue) (Kop)