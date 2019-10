Kosovo: elezioni anticipate, Pdk punta su rilancio partnership con gli Usa e lotta alla corruzione (2)

- Il Pdk si presenta al voto di domenica come uno degli schieramenti maggiormente inclini ad andare incontro alle richieste della comunità internazionale per l’abolizione o la sospensione dei dazi, in modo da permettere il rilancio dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Mentre Haradinaj ha fondato la sua campagna elettorale sullo slogan “Kosovo 100 per cento”, proprio a rivendicare la sua scelta di imporre i dazi del 100 per cento sulle importazioni serbe, tale punto non è stato centrale nella campagna elettorale di Veseli, in quanto difficilmente spendibile per ottenere consensi all’interno del paese. "Andrò al dialogo, non mi nasconderò", ha assicurato comunque Veseli in riferimento ai negoziati tra Pristina e Belgrado, definendo la questione della demarcazione dei confini e dei dazi come "atti amatoriali ed impulsivi". Veseli, già nei mesi scorsi come presidente del parlamento, ha provato ad assumere il ruolo di mediatore con la comunità internazionale aprendo a possibili compromessi per il rilancio del dialogo. (segue) (Kop)