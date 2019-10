Kosovo: elezioni anticipate, Pdk punta su rilancio partnership con gli Usa e lotta alla corruzione (3)

- Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, inoltre, lo stesso presidente kosovaro Thaci avrebbe "promesso pubblicamente" a New York che il nuovo governo di Pristina abolirà i dazi del 100 per cento imposti sui beni provenienti dalla Serbia. “Il prossimo capo del governo di Pristina dovrà revocare i dazi del 100 per cento imposti sull'importazione dei beni serbi”, ha riconosciuto anche il ministro degli Esteri uscente, il leader dell’Akr Behgjet Pacolli. "Il vincitore delle elezioni, il futuro primo ministro che dice che i dazi rimarranno in vigore è un bugiardo", ha affermato Pacolli secondo cui l'unica eccezione sarebbe l'ex premier Haradinaj "che so essere un testardo e un irremovibile una volta che si mette in testa qualcosa". A parte Haradinaj, ha insistito Pacolli, i dazi saranno aboliti da tutti gli altri "anche da coloro che assicurano che non li toglieranno mai". (segue) (Kop)