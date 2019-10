Serbia-Kosovo: presidente Vucic a colloquio con rappresentanti Lista serba

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato oggi a colloquio con i candidati della Lista serba alle prossime elezioni parlamentari in Kosovo previste per domenica. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", era presente anche il direttore dell'Ufficio del governo per il Kosovo, Marko Djuric. Il presidente Vucic ha dichiarato al termine dell'incontro che è in corso "una brutale campagna" contro la Lista serba e ha fatto appello affinché la popolazione serba in Kosovo voti per la forza politica. Il capo dello Stato ha poi menzionato i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe. Con l'introduzione dei dazi del 100 per cento, ha detto Vucic, le autorità kosovare hanno praticamente vietato l'importazione di prodotti dalla Serbia, e dopo "hanno vietato anche l'ingresso di tutti coloro che vorrebbero sostenere" la Lista serba. Vucic ha infine detto che viene condotta "una campagna del terrore" contro tutti coloro che vogliono adempiere alle "elementari attività elettorali" a vantaggio della Lista serba. (Seb)