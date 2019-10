Serbia: presidente Vucic annuncia colloquio telefonico con inviato Usa per il dialogo Grenell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato che avrà in giornata un colloquio telefonico con Richard Grenell, nominato inviato speciale dell'amministrazione presidenziale Usa per il dialogo Belgrado-Pristina. In una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado, Vucic ha dichiarato che la nomina di Grenell è stata "una sorpresa", aggiungendo che Grenell è una persona seria e responsabile che gode della fiducia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il presidente serbo ha poi ricordato che il dialogo Belgrado-Pristina viene condotto con la mediazione dell'Unione europea. In precedenza, ha ancora ricordato Vucic, lo stesso Trump aveva nominato un inviato per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, con cui Belgrado ha una "cooperazione corretta". (segue) (Seb)