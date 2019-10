Ue-Giordania: Mogherini ad Amman dal 6 al 7 ottobre

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, si recherà in Giordania dal 6 al 7 ottobre. Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota. La visita avviene in occasione del 40mo anniversario della presenza dell'Unione europea nel paese mediorientale. Nella nota, la Commissione precisa che Mogherini ribadirà il forte partenariato di lunga data dell'Ue con la Giordania e il continuo sostegno dell'Ue a favore del paese e dei giordani. Durante la sua visita, la responsabile della diplomazia Ue sarà ricevuta da re Abdullah II e incontrerà il ministro degli Esteri, Ayman Safadi. Gli incontri offriranno all'Ue e alla Giordania l'opportunità di discutere gli ultimi eventi e di scambiare opinioni sui progressi della Giordania nel perseguire le riforme economiche e politiche, in particolare nel contesto della crisi siriana e del suo impatto regionale. Nelle discussioni, anche la situazione regionale, compresa la crisi siriana e la situazione in Medio Oriente.(Beb)