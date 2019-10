Romania: da politica coesione Ue sostegno a 5 mila Pmi

- La Commissione europea ha accolto con favore la decisione della Romania di stanziare ulteriori 150 milioni di euro dal bilancio della politica di coesione all'iniziativa per le Pmi, che utilizza i fondi dell'Unione europea per sfruttare i finanziamenti privati per le piccole e medie imprese. Lo ha spiegato la Commissione europea. Con questo aumento, si prevede che l'iniziativa per le Pmi genererà fino a 1,38 miliardi di euro di sostegno finanziario per le imprese romene. Nell'ambito dell'iniziativa, il gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato nuovi accordi con Cec Bank, Banca comerciala romana, Brd, Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank e Unicredit Bank. Insieme alle transazioni esistenti con Banca Transilvania e Ing Bank Romania, di queste operazioni dovrebbero beneficiare di circa 5mila Pmi e start-up che necessitano di finanziamenti. (segue) (Beb)