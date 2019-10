Serbia: ministro Esteri Dacic, prossima seduta Onu su Kosovo il 31 ottobre (3)

- "Posso dire apertamente, come ha annunciato il presidente (della Serbia Aleksandar) Vucic, che i nostri cittadini possono stare sicuri del fatto che nel prossimo periodo, come qui concordato, ci saranno ancora paesi che ritireranno o sospenderanno, congeleranno la decisione di riconoscere il Kosovo", ha detto Dacic che ha partecipato insieme a Vucic ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Dacic ha aggiunto che la candidatura del Kosovo per un ingresso nell'Interpol "non passerà", perché contro questa eventualità sono state unite le forze del ministero degli Esteri, di quello dell'Interno e della presidenza della Serbia. Al momento hanno ritirato il proprio riconoscimento, secondo i dati del ministero di Belgrado, la Repubblica di Palau, il Madagascar, le isole Salomone, l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Burundi, Papua Nova Guinea, Lesotho, Repubblica Centroafricana e Togo. (segue) (Seb)