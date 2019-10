Kosovo: elezioni anticipate, Pdk punta su rilancio partnership con gli Usa e lotta alla corruzione (4)

- Altro punto centrale della campagna elettorale del Pdk riguarda la lotta alla corruzione. Anche su questo punto il Pdk sconta un certo isolamento: gli altri partiti politici kosovari hanno respinto la proposta di Veseli per la firma di un patto contro la corruzione definendola "un'ipocrisia". "Non sigleremo alcun documento con il Pdk, nessun patto, documento o qualsiasi cosa. Combattiamo la corruzione per conto nostro e questa è una posizione fondamentale dell'Ldk", ha dichiarato il leader del partito Isa Mustafa. Anche il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ha respinto la proposta di Veseli che a suo modo di vedere sarebbe un modo per legittimare "la corruzione del suo partito". Il viceleader dell'Aak Teuta Haxhiu ha osservato che Veseli, invece di proporre un patto contro la corruzione, dovrebbe chiedersi chi ha portato tale fenomeno in Kosovo. (segue) (Kop)