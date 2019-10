Kosovo: elezioni anticipate, Pdk punta su rilancio partnership con gli Usa e lotta alla corruzione (6)

- La questione del rilancio della partnership con gli Stati Uniti è stato un altro asse portante della campagna elettorale del Pdk, tanto da suscitare le critiche dei partiti rivali, su tutti l’Ldk, che hanno accusato Veseli di volersi “appropriare” di questo tema. L’emittente “Radio Free Europe” ha fatto sapere che il Pdk ha assunto Sam Nunberg, ex consigliere della campagna elettorale del presidente Usa Donald Trump, in vista delle elezioni parlamentari anticipate in programma domenica in Kosovo. Nunberg sarebbe stato incaricato di "preparare discorsi e consigli relativi alle comunicazioni" per i candidati del Pdk. Stando a quanto emerso, Nunberg sarà pagato 110 mila dollari per il suo lavoro che si svolgerà fino al 15 dicembre. Nei giorni scorsi, inoltre, l’Ldk ha criticato il Pdk e il suo leader Veseli sostenendo che sta "abusando della figura" dell'ex procuratore generale statunitense Matthew Whitaker, consigliere del presidente Trump. L'accusa è avvenuta dopo che diversi media di Pristina hanno riportato la notizia della missione di Whitaker in Kosovo per sostenere la campagna elettorale di Veseli ed in particolare la sua iniziativa per la lotta alla corruzione e il rafforzamento della partnership tra Pristina e Washington. (segue) (Kop)