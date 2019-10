Kosovo: elezioni anticipate, Pdk punta su rilancio partnership con gli Usa e lotta alla corruzione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Usa ha chiarito tramite una nota che il governo di Washington “non approva né sostiene” alcun candidato politico per le prossime elezioni in Kosovo. “Rispettiamo il diritto e la responsabilità degli elettori del Kosovo di scegliere il loro futuro", ha rilevato la rappresentanza diplomatica Usa ricordando la dichiarazione dei paesi del cosiddetto Quintetto del 30 agosto, confermando che qualsiasi suggerimento che i governi della Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti "sostengono un determinato partito o candidato alle elezioni non è corretto". Quello che appare evidente al momento è che la posizione del Pdk, più incline al confronto sulla questione dei dazi, è piuttosto apprezzata dalla comunità internazionale, preoccupata dal perdurare dello stallo nel dialogo tra Pristina e Belgrado. D’altra parte questa posizione potrebbe non ripagare a livello elettorale ed anche nel dopo voto, in vista del probabile confronto tra i partiti per formare una coalizione di governo. L’Ldk, ma anche altri partiti, hanno posto come “linea rossa” sulle alleanze per governare proprio il dialogo con il Pdk. (Kop)