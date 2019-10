Kosovo: ministro Esteri Pacolli, "ho pagato personalmente per 43 riconoscimenti"

- Il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha dichiarato di avere pagato con fondi personali l'attività di lobby per arrivare al riconoscimento del Kosovo da parte di 43 paesi: lo riferisce l'emittente di Pristina "Rtk". "Quando ero all'opposizione, ho assicurato 43 riconoscimenti con propri fondi e lo farei ancora più e più volte", ha detto Pacolli in un evento tento a Gjilan (Gnjilane). Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha confermato invece che il suo paese continuerà a fare attività di lobby per un ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte di paesi terzi. (segue) (Seb)