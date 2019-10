Kosovo: ministro Esteri Pacolli, adesione Nato nostro obiettivo strategico

- Il Kosovo diventerà un paese membro della Nato con il sostegno degli Stati Uniti e della Nato. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli commentando tramite Twitter una dichiarazione del capo della diplomazia russa Sergej Lavrov. "Questo è il nostro destino, questa è la nostra libera scelta. Nessuno, figuriamoci la Russia, ci può ostacolare nel raggiungimento di questo obiettivo strategico che salvaguarda la nostra regione", ha dichiarato Pacolli. Nella giornata di ieri, Lavrov ha dichiarato che gli Usa stanno cercando di rivedere gli accordi di Bruxelles tra Kosovo e Serbia per quanto riguarda la creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba e, ha aggiunto, stanno anche lavorando per creare le condizioni per l'ingresso di Pristina nella Nato.(Kop)