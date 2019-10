Serbia: ministro Esteri Dacic, prossima seduta Onu su Kosovo il 31 ottobre (2)

- Secondo quanto detto alcuni giorni fa dal ministro di Belgrado, la Serbia si aspetta che presto il numero dei paesi che hanno riconosciuto il Kosovo scenda al di sotto della metà dei membri delle Nazioni Unite. "Come abbiamo detto, ci sono 193 membri, e significa che (il numero) deve scendere a 96. E questo accadrà presto", ha detto il ministro rispondendo alle domande dei giornalisti a Belgrado. Dacic ha infine ricordato che a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la delegazione serba ha avuto colloqui con i rappresentanti di 92 paesi e di circa 15-20 organizzazioni internazionali e regionali. "In tutti quei colloqui possiamo dire (di aver notato) che la situazione è molto cambiata sul Kosovo. Se avete notato all'Assemblea generale Onu solo (il premier albanese) Edi Rama ha nominato il Kosovo, mentre prima era frequente che alcuni paesi facessero appello per un suo riconoscimento", ha concluso Dacic. La settimana scorsa Dacic ha annunciato da New York che "ci saranno ancora paesi nel prossimo periodo" pronti a ritirare o congelare il proprio riconoscimento del Kosovo. (segue) (Seb)