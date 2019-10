I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: Osmani (Ldk), condurrò personalmente dialogo con Serbia - Il candidato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) per la carica di primo ministro, Vjosa Osmani, intende condurre personalmente il dialogo con la Serbia, in quanto serve "una persona non ricattabile" per svolgere tale ruolo. Lo ha affermato la stessa Osmani, ricordando di non avere intenzione di accettare alcun cambiamento nei confini nazionali come parte del processo negoziale. Secondo il quotidiano "Koha Ditore", il tema delle tariffe sarà incluso nei negoziati con la Serbia, che Osmani invita a tornare al tavolo delle trattative. "La Serbia oggi non accetta molte merci kosovare e crea blocchi non legati ai dazi. La piena reciprocità può essere ancora più dura dell'imposizione di tariffe. Rimuoveremo i dazi se la Serbia ci fornirà informazioni su circa 1.700 persone scomparse", ha affermato la candidata premier dell'Ldk. (segue) (Res)