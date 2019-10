I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: presidente Vucic fa appello per voto a Lista serba in Kosovo - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha fatto appello ai serbi del Kosovo affinché diano il proprio voto alla Lista serba nelle elezioni del prossimo 6 ottobre a Pristina. In un intervento per l'emittente "Rts", Vucic ha detto "che è sufficiente guardare" quello che viene fatto contro la forza politica nella campagna elettorale kosovara. "La Lista serba vive un vero e proprio terrore politico e una persecuzione in Kosovo, il tutto organizzato dagli organismi del cosiddetto parastato, appoggiato da una parte della comunità internazionale. E tale terrore consiste nella seguente cosa: solo i rappresentanti della Lista serba non possono ottenere sostegno da nessuno nella Serbia centrale, da nessuno di nessuna parte. Gli albanesi (del Kosovo) possono ottenere sostegno dal Bundestag e molti altri. E' vietato solo ai serbi sostenere la propria Lista serba", ha detto Vucic. (segue) (Res)