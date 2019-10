Kosovo: leader Vetevendosje, dialogo con Serbia sia condotto da esperti

- Non ci può essere un accordo tra Kosovo e Serbia senza il dialogo: questo si deve fondare sui diritti dei cittadini e non sullo scambio di territori. Questo uno dei punti indicati dal leader e candidato primo ministro del Movimento Vetevendosje Albin Kurti riguardo la sua visione del dialogo tra Pristina e Belgrado. Parlando dopo l'incontro con il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, Kurti ha detto che il dialogo non deve essere fatto con le cartine, né tra i presidenti dei due paesi "ma tra gli esperti". "Il Vetevendosje proteggerà sempre l'integrità territoriale della Repubblica del Kosovo e non permetterà mai ad alcuni individui di decidere il destino di un popolo", ha chiarito.(Kop)