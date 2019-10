Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Iraq: proseguono le proteste a Baghdad nonostante l’appello alla calma lanciato dal premier Adel Abdul Madhi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Kosovo: la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si presenta alle elezioni anticipate del 6 ottobre come uno dei partiti favoriti; in caso di una sua vittoria il paese avrebbe la prima premier donna. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Giappone: l’aumento dell’Iva al 10 per cento induce un dibattito sul futuro dello Stato sociale e delle fonti di introito fiscale. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.(Res)