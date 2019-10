Serbia: ministro Esteri Dacic, prossima seduta Onu su Kosovo il 31 ottobre

- La prossima seduta del Consiglio di sicurezza Onu sul Kosovo si terrà il 31 ottobre: lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, all'emittente "Rts". Secondo Dacic la seduta esaminerà l'ultimo rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Kosovo e sul lavoro svolto dalla missione Onu Unmik. La seduta, ha aggiunto il ministro, è stata fissata dalla Repubblica del Sudafrica che questo mese detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza. A proposito della politica condotta dalla Serbia per un ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte di paesi terzi, Dacic ha osservato che "la Serbia continua a fare" il proprio lavoro. "Noi facciamo il nostro lavoro e questo dimostra che la cosa non è finita e (questo) costringe Pristina ad un compromesso", ha detto Dacic. (segue) (Seb)