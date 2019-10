Serbia-Repubblica Ceca: presidente Camera ceca, non ci si può aspettare ritiro di riconoscimento Kosovo

- Il presidente della Camera dei deputati della Repubblica Ceca, Radek Vondracek, ha detto oggi che "non ci si può aspettare" un ritiro da parte di Praga del riconoscimento del Kosovo. Vondracek, che oggi ha effettuato una visita ufficiale in Serbia, ha affermato che le dichiarazioni a questo proposito del presidente ceco Milos Zeman possono dare nuovo impulso alla risoluzione della questione kosovara, ma al momento, ha ribadito, non ci si può aspettare una mossa del genere da parte della Repubblica Ceca. Praga "potrebbe riesaminare la scelta operata in precedenza" a favore del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Questo è quanto emerso dalla conferenza stampa seguita all'incontro a Belgrado, lo scorso 11 settembre, dei due capi di Stato di Repubblica Ceca e Serbia, rispettivamente Milos Zeman e Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)