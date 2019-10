Serbia-Finlandia: ministro Esteri Haavisto in visita a Belgrado

- Il ministro degli Esteri della Finlandia, Pekka Haavisto, è oggi in visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, è previsto un incontro con la premier di Belgrado, Ana Brnabic. Haavisto è stato ieri in visita a Pristina, dove ha incontrato le autorità politiche locali. Il ministro finlandese ha dichiarato che occorre riprendere il dialogo Belgrado-Pristina per la normalizzazione dei rapporti, sottolineando al contempo la necessità di eliminare i dazi imposti da Pristina nei confronti delle merci di importazione serba. (Seb)