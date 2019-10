Usa-Italia: visita Pompeo a Roma occasione per discutere rapporti bilaterali e unione transatlantica (2)

- L’Italia e gli Stati Uniti, prosegue ancora la nota, condividono un impegno per i medesimi valori, quali la democrazia, la libertà, il commercio libero e equo, lo stato di diritto. “L’Italia è un alleato fondamentale nella Nato, un leader e garante della sicurezza nella comunità internazionale, oltre che un partner affidabile. L’Italia svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza transatlantica, in particolare nel fianco sud della Nato, attraverso la sua presenza in Libia e in altre parti del mondo, come Iraq, Kosovo, Libano e Afghanistan”, si aggiunge nella nota, nella quale vengono anche sottolineate le sfide moderne. Di fronte ad esse, si rende necessario aumentare gli investimenti per la difesa. (Was)