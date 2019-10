Kosovo: ambasciata Usa su elezioni politiche, Washington non sostiene alcun candidato

- Il governo degli Stati Uniti “non approva né sostiene” alcun candidato politico o candidato per le prossime elezioni in Kosovo, in programma il prossimo 6 di ottobre. E’ quanto affermato dall’ambasciata degli Stati Uniti a Pristina in una dichiarazione ripresa dai media kosovari. “Rispettiamo il diritto e la responsabilità degli elettori del Kosovo di scegliere il loro futuro", ha rilevato il corpo diplomatico Usa ricordando la dichiarazione dei paesi del cosiddetto Quintetto del 30 agosto, confermando che qualsiasi suggerimento che i governi della Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti "sostengono un determinato partito o candidato alle elezioni non è corretto". Il quotidiano “Koha Ditore” ha riferito la reazione dell'ambasciata degli Stati Uniti arriva dopo che il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha affisso i manifesti che mostravano in cui il leader e presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, accanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e in relazione al coinvolgimento dell'ex procuratore generale Usa recitazione Matthew Whitaker nella campagna delle elettorale. (segue) (Kop)