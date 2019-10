Kosovo: partito Ldk critica Pdk per manifesto che ritrae leader Veseli con Trump (2)

- "Questa partnership non è stata costruita da coloro che appaiono in foto e abusano della figura del presidente degli Stati Uniti, tanto che questo ha scatenato la reazione dell'ambasciata Usa per chiarire che rispettano la volontà dei cittadini del Kosovo", ha aggiunto l'ex premier Mustafa in relazione ai manifesti elettorali che ritraggono Veseli con Trump ed al messaggio "veicolato" dal Pdk. "Hanno creato questa fake news secondo cui il presidente Trump avrebbe inviato qualcuno da Washington a Pristina oggi; il che è una pura bugia", ha dichiarato il direttore della campagna elettorale dell'Ldk Lutfi Haziri. (segue) (Kop)