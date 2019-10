I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: partito Ldk critica Pdk per manifesto che ritrae leader Veseli con Trump - La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha criticato il Partito democratico del Kosovo (Pdk) e il suo leader Kadri Veseli sostenendo che sta "abusando della figura" dell'ex procuratore generale statunitense Matthew Whitaker, consigliere del presidente Donald Trump. L'accusa avviene dopo che diversi media di Pristina hanno riportato la notizia della missione di Whitaker in Kosovo per sostenere la campagna elettorale di Veseli ed in particolare la sua iniziativa per la lotta alla corruzione e il rafforzamento della partnership tra Pristina e Washington. "Se qualcuno ha dato esempio di come costruire la partnership con l'Unione europea e gli Stati Uniti questo è stato l'Ldk", ha dichiarato il leader dello schieramento dell'opposizione Isa Mustafa. (segue) (Res)