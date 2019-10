Kosovo: elezioni anticipate, dopo due anni di opposizione partito Ldk tra i favoriti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente la questione dei dazi e dei rapporti del Kosovo con la comunità internazionale avrà un peso importante nel voto di domenica. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa balcanica, il presidente kosovaro Thaci avrebbe "promesso pubblicamente" a New York che il nuovo governo di Pristina, che sarà formato dopo le elezioni del 6 ottobre, abolirà i dazi del 100 per cento imposti sui beni provenienti dalla Serbia. Thaci avrebbe quindi riconosciuto la validità della posizione della comunità internazionale favorevole alla sospensione dei dazi imposti da Pristina per permettere il rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia. Il Pdk figura quindi tra i partiti più inclini all’abolizione, o quantomeno alla sospensione dei dazi, mentre l’Ldk non ha espresso una posizione chiara sulla delicata questione. (segue) (Kop)