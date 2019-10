Kosovo-Francia: presidente Thaci, Macron impegnato a sostenere integrazione Ue per Pristina

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è impegnato nel sostenere l’integrazione del Kosovo nell’Unione europea e nella Nato. Lo ha affermato il presidente kosovaro, che ha reso omaggio ieri a Parigi alla cerimonia funebre per l'ex capo di Stato francese Jacques Chirac, scomparso giovedì scorso. In un post di Facebook, Thaci ha affermato che l'eredità politica del presidente Chirac per la pace in Europa continuerà a ispirare anche l’attuale capo dell’Eliseo: “Siamo orgogliosi di far parte dei valori e della civiltà occidentali. Il presidente Macron mi ha confermato che rimane impegnato a sostenere il Kosovo e l'intera regione sulla strada dell'integrazione dell'Ue e della Nato". (Kop)