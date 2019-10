Usa: amministrazione Trump concorda piano per potenziare etanolo e biodisel

- L'amministrazione Trump ha concordato un nuovo piano per incentivare i carburanti rinnovabili e compensare le esenzioni che permettono alle raffinerie di petrolio di fare a meno dell'aggiunta di etanolo nei loro carburanti. Lo riferisce oggi, 1 ottobre, “Bloomberg” che cita tre persone a conoscenza della questione. L'accordo provvisorio, dopo settimane di negoziati, consentirebbe all'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) di compensare tali esenzioni ai raffinatori di petrolio in risposta ai sostenitori degli agricoltori del Midwest che vedevano danneggiata la domanda di etanolo a base di mais e biodiesel a base di soia. Il presidente Donald Trump e alti funzionari dell'amministrazione hanno trascorso settimane nel tentativo di sviluppare un piano per far aumentare le quote di biocarburanti, tutelando gli interessi agricoli ma senza indispettire le compagnie petrolifere. (segue) (Was)