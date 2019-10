Usa: amministrazione Trump concorda piano per potenziare etanolo e biodisel (3)

- Le 31 esenzioni rilasciate alle raffinerie dall'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) il 9 agosto scorso hanno dato il via a una forte protesta tra gli agricoltori dell'Iowa. Trump aveva promesso che avrebbe rivisto il programma di esonero dall'etanolo durante una visita nello Stato all'inizio dell'estate, ma solo due mesi dopo ha dato il via libera all'Epa per rilasciare le esenzioni alle piccole raffinerie che avevano richiesto esenzioni per fare fronte alle difficoltà. Dopo una serie di proteste, il presidente ha suggerito una soluzione che include un aumento per le raffinerie della quantità obbligatoria di etanolo da mescolare con i carburanti. (Was)