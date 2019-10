Brasile: Petrobras vende concessioni campi petroliferi terrestri nel bacino di Potiguar (3)

- Lo scorso 26 settembre la Petrobras aveva annunciato l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione (Cda) della società dell'aggiornamento della "Visione, finalità e strategie per il nuovo piano 2020-2024", che contiene alcune delle linee guida che saranno incluse nel nuovo piano strategico aziendale complessivo in preparazione, che sarà presentato nelle prossime settimane. Nel documento la società statale aveva annunciato ufficialmente di voler uscire dall'attività di distribuzione e trasporto del gas, oltre che dall'attività di produzione di fertilizzanti e trasporto di Gpl e biodiesel e di volersi concentrarsi sulla raffinazione e il commercio di derivati del petrolio. In un comunicato Petrobras ha sottolineato che la nuova visione dell'azienda è di "essere la migliore compagnia energetica nel generare introiti per gli azionisti, focalizzata su petrolio e gas e con alti standard di sicurezza, rispetto per le persone e per l'ambiente". "Stiamo costruendo la nuova Petrobras, un'azienda sostenibile e competitiva che opera con sicurezza ed etica, creando più valore per i suoi azionisti e per la società. Saremo una compagnia dedicata all'esplorazione e alla produzione di petrolio di acque profonde, meno indebitata. Da ora in poi, Petrobras di dora di un settore sulla trasformazione digitale da usare come una potente leva per ottenere aumento della produttività e riduzione dei costi ", ha dichiarato il presidente di Petrobras, Roberto Castello Branco, nella nota. L'aggiornamento della strategia dell'impresa petrolifera mette in risalto anche altri punti come "lo sviluppo di competenze critiche e una cultura ad alte prestazioni per far fronte alle nuove sfide della società, utilizzando il valore economico aggiunto come strumento di gestione, perseguire costantemente una struttura di investimento e costi competitiva ed efficiente con un elevato standard di sicurezza e rispetto per l'ambiente, e rafforzare la credibilità e la reputazione di Petrobras", si legge nella nota inviata alla stampa. (segue) (Brb)