Brasile: Petrobras vende concessioni campi petroliferi terrestri nel bacino di Potiguar (8)

- Il nuovo piano aziendale della compagnia si concentrerà anche sulla trasformazione digitale, che il presidente della società statale considera "come una potente leva per ottenere guadagni di produttività e ridurre i costi". A questo fine il Cda di Petrobras ha creato un nuovo settore dedicato a trasformazione digitale e innovazione aziendale. L'istituzione del nuovo settore creato dalla società nel corso dell'ultima riunione del Cda dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli azionisti nella riunione in programma per il prossimo lunedì, 30 settembre. Se la creazione venisse confermata, Nicolás Simone, scelto come direttore esecutivo del settore, si insedierebbe il giorno seguente. Secondo quanto rivelato dalla Petrobras, questo nuovo settore si concentrerà su "la tecnologia dell'informazione nel processo di trasformazione dell'azienda per massimizzare la creazione di valore per gli azionisti e per il Brasile". Inoltre, per quanto riguarda le energie rinnovabili, Petrobras ha in programma di condurre ricerche finalizzate a investimenti in operazioni a lungo termine in imprese di energia rinnovabile focalizzate sullo sfruttamento del vento e dell'energia solare. L'azienda vuole anche rendere commercialmente rinnovabili diesel e BioQav in risposta alle politiche di sostenibilità della matrice energetica del paese. (Brb)