Usa-Iran: stampa, incontro Trump-Rouhani salta per richiesta iraniana di revoca sanzioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente iraniano, Hassan Rouhani, hanno concordato a New York, la scorsa settimana, un piano base per una riunione e l'avvio dei negoziati tra Usa e Iran, ma l'incontro è saltato per l'insistenza del leader iraniano che voleva dal capo della Casa Bianca una dichiarazione di revoca delle sanzioni statunitensi. Lo scrive oggi, 1 ottobre, il portale “Politico” che cita alcuni funzionari francesi. Trump e Rouhani avrebbero infatti concordato a New York un piano in quattro punti mediato dal capo di Stato francese, Emmanuel Macron, che ha poi cercato di organizzare tra i due leader una telefonata, in alternativa alla riunione, a cui Rouhani si è però rifiutato di partecipare. (segue) (Was)