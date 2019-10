Usa-Iran: stampa, incontro Trump-Rouhani salta per richiesta iraniana di revoca sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il documento, Teheran sarebbe d'accordo a dichiarare che "l'Iran non acquisirà mai un'arma nucleare" e "rispetterà pienamente i suoi obblighi e impegni nucleari e accetterebbe un negoziato su un quadro a lungo termine per le sue attività nucleari". Inoltre sarebbe dovuto "astenersi da ogni aggressione per cercare una pace autentica e rispetto nella regione attraverso negoziati”. Sempre nell'ambito del piano, gli Stati Uniti avrebbero concordato di "revocare tutte le sanzioni imposte nuovamente dal 2017" e riconosciuto all'Iran "piena capacità di esportare il suo petrolio e utilizzare liberamente le sue entrate", si legge nel documento. (Was)