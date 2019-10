Brasile: saldo bilancia commerciale registra surplus per 2,32 miliardi di dollari a settembre (2)

- Da gennaio a settembre le esportazioni sono state pari a 167,3 miliardi, in calo del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre le importazioni sono ammontate a 133,5 miliardi di dollari, con un calo dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo il sottosegretario all'intelligence e la statistica del commercio estero del ministero dell'Economia, Herlon Brandao, la contrazione nei volumi commerciali è dovuta alla bassa attività economica mondiale. "Secondo le organizzazioni internazionali il motivo principale della contrazione economica mondiale è dovuta alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina]", ha affermato. A causa del crollo delle esportazioni, il governo brasiliano ha rivisto al ribasso la stima del surplus commerciale. A luglio, il governo aveva previsto un avanzo commerciale di 56,7 miliardi di dollari, la stima effettuata dopo la diffusione del dato si settembre è scesa a 41,8 miliardi, in calo del 28 per cento rispetto al 2018. (Brb)