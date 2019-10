Brasile: esercito divulga dati dell'intervento militare in difesa dell'Amazzonia

- Il comando congiunto del nord dell'esercito brasiliano, prima linea dell'operazione militare in difesa della foresta amazzonica "Brasile Verde", ha reso noto di aver effettuato 134 operazioni durante le prime cinque settimane di attività nel territorio degli stati che ospitano parte della foresta amazzonica nell'Amazzonia legale. Queste azioni si sono tradotte in multe per un totale di 6,3 milioni di dollari, oltre al sequestro di 3.741 metri cubi di legname tagliato illegalmente causando la deforestazione della foresta pluviale. Secondo quanto reso noto dall'esercito brasiliano, le azioni iniziali "si sono concentrate sul rilevamento e sulla lotta contro gli incendi principalmente in aree di confine, terre indigene, unità federali di conservazione ambientale oltre che in tutte le altre aree degli stati che ospitano la foresta amazzonica". Le azioni sono state condotte attraverso la collaborazione tra le forze armate e le agenzie governative. (segue) (Brb)