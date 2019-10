Brasile: esercito divulga dati dell'intervento militare in difesa dell'Amazzonia (2)

- Lo scorso 25 settembre era stato il ministro della Difesa brasiliano, Fernando Azevedo e Silva, a presentare un bilancio provvisorio del primo mese di attività dell'operazione militare "Brasile Verde". Nel periodo, secondo il ministero, sono state segnalate 112 infrazioni e sono state elevate un totale di 36,3 milioni di real (8 milioni di euro) di multe. Le multe sono state principalmente elevate dall'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dall'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (IcmBio) per pratiche quali l'estrazione mineraria e di legname illegale e la deforestazione. Complessivamente sono stati impiegati 8.170 tra soldati e agenti delle strutture di sicurezza municipali, statali e federali, 143 veicoli, 12 aeromobili e 87 imbarcazioni. (segue) (Brb)