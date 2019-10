Usa: ex inviato per l'Ucraina Volker testimonierà giovedì nell'indagine su impeachment

- L'ex inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Kurt Volker, ha confermato che parlerà davanti a tre commissioni della Camera dei rappresentanti, a porte chiuse, giovedì 3 ottobre. Lo riferisce la stampa statunitense. Tre commissione della Camera – Intelligence, Affari esteri e Vigilanza - hanno invitato Volker a comparire come parte delle loro indagini sui rapporti del presidente Donald Trump con l'Ucraina. Volker si è dimesso la scorsa settimana dopo che una denuncia di un informatore della Central intelligence agency (Cia) ha fatto emergere una telefonata di Trump con il presidente ucraino, durante la quale l'inquilino della Casa Bianca avrebbe fatto pressioni a Kiev per avviare un'indagine contro l'ex vicepresidente e candidato alle primarie democratiche per il 2020, Joe Biden. L'ex ambasciatrice in Ucraina, Marie "Masha" Yovanovitch, apparirà invece l'11 ottobre e non mercoledì come precedentemente previsto. Ieri, 1 ottobre, il segretario di Stato Mike Pompeo ha respinto la richiesta dei Democratici di intervistare cinque impiegati del Dipartimento di Stato, tra cui Yovanovitch e Volker. (Was)