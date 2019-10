Ue: Biancofiore (FI), Megalizzi credeva totalmente nel progetto europeo

- Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia e coordinatrice di FI in Trentino, nell'Aula della Camera ha affermato che "Antonio Megalizzi non aveva un partito italiano di riferimento. Sognava un partito che in Italia non esiste, e speriamo che in questo Parlamento possa germogliare finalmente il seme di quel partito alto e nobile, serio e trasparente, pulito, morale, complice, favorevole ad un'Europa con meno confini interni e più giustizia, quella squadra coesa, quella nazionale della politica italiana che Antonio aveva in mente. Credeva totalmente nel progetto europeo e voleva contribuire a costituire una mega Europa più solida, più giusta. Il Parlamento non può restare indifferente", ha continuato la parlamentare, "non può girare lo sguardo altrove, ma deve saper cogliere il messaggio che ci arriva dalla storia di questo ragazzo e farne esempio. Sta a noi, innanzitutto, dar seguito a quel sogno, ribadire il suo impegno politico, culturale e professionale e valorizzare quanto ha fatto e quanto avrebbe voluto fare nella sua vita. Megalizzi tredicesima stella d'Europa. Ad atti violenti come il terrorismo è nostro dovere rispondere con la ferma convinzione delle nostre idee di pace e libertà, con il rafforzamento delle istituzioni democratiche", ha proseguito l'esponente di FI, "con il sostegno al pluralismo e all'informazione, rinnovando nel concreto la nostra fede nell'unica arma che intendiamo usare: quella della democrazia, che ha nel giornalismo indipendente uno dei suoi strumenti più validi. Crediamo, quindi, doveroso impegnare il governo a prevedere iniziative per sostenere il progetto di altri giovani, che, come Antonio, vogliono partecipare, vogliono raccontare gli eventi con la propria voce, che vogliono conoscere a fondo le istituzioni ed essere parte attiva, anche al fine di contribuire alla loro crescita" ha concluso Biancofiore, "allo sviluppo della società civile e che vogliono comunicarle". (Rin)