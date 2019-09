I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: ministero Esteri, bandite visite esponenti serbi per campagna elettorale - Il ministero degli Esteri del Kosovo ha bandito le visite nel paese da parte dei rappresentanti del governo di Belgrado durante il periodo della campagna elettorale in vista del voto del 6 ottobre. Lo ha detto il consigliere del ministero degli Esteri di Pristina, Jetlir Zyberaj, secondo quanto riferisce il quotidiano "Zeri". "Il 6 ottobre le elezioni sono elezioni della Repubblica del Kosovo e dei suoi cittadini. I rappresentanti di Belgrado non saranno autorizzati a fare campagna per le elezioni in Kosovo né saranno tollerate le minacce contro la comunità serba kosovara", ha dichiarato Zyberaj. Nel quadro di queste misure, al vicedirettore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo Damjan Jovic sarebbe stata impedita una visita nel nord del paese, mentre ieri la polizia kosovara avrebbe fermato l'altro vicedirettore Dusan Kozarev che si stava recando nei pressi del confine. (segue) (Res)