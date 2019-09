I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vulin, Pristina ha paura di Lista serba - Le autorità kosovare "hanno paura" della Lista serba, forza rappresentativa della popolazione serba in Kosovo: lo ha detto oggi il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, in un intervento per l'emittente "Tv Pink". Vulin ha precisato che la Lista serba è la forza politica con i migliori legami con il governo di Belgrado. "Gli albanesi (del Kosovo) hanno paura della Lista serba e di Aleksandar Vucic (presidente della Serbia). La Lista serba collabora con Belgrado e avrà sempre una collaborazione con la sua popolazione e il suo governo", ha detto ancora Vulin. Il ministero degli Esteri del Kosovo ha bandito le visite nel paese da parte dei rappresentanti del governo di Belgrado durante il periodo della campagna elettorale in vista del voto del 6 ottobre. (segue) (Res)